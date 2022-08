Tratta di persone e sfruttamento della prostituzione, blitz a Castel Volturno

Faceva parte di un gruppo criminale impegnato nella tratta di persone e sfruttamento della prostituzione, arrestata una donna di 36 anni.

Castel Volturno, arrestata 36enne

I Carabinieri della compagnia di Mondragone, hanno tratto in arresto una donna nigeriana, irregolare sul territorio per immigrazione clandestina con l’aggravante dello sfruttamento della prostituzione. I militari dell’arma l’hanno rintracciata a Castel Volturno, luogo in cui la donna operava i suoi traffici.

La donna, pregiudicata e irregolare sul territorio nazionale, è stata condannata alla pena definitiva di 7 anni di reclusione. La ragazza, di origini straniere, faceva parte di un’organizzazione criminale che si occupava di far entrare clandestinamente, in Italia e in altri paesi, ragazze che poi venivano messe sulla strada e costrette alla prostituzione. Dopo i vari accertamenti, è stata accompagnata presso il carcere femminile di Pozzuoli.