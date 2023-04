Trapianto capelli e cura dentale: con Mirror qualità e prezzi imbattibili

Per quanto riguarda il trapianto di capelli,nella sola Istanbul si contano più di 400 cliniche specializzate, disposte a compiere il miracolo a 1.500-2.000 euro, contro i circa 15mila richiesti in Italia e in tutti gli altri paesi Europei.

Sono circa 7mila gli interventi che vengono eseguiti ogni mese. Oltre al trapianto di capelli è possibile infoltire pure barbe e sopracciglia. Affidarsi a scatola chiusa però ad una delle cliniche in una nazione diversa dalla nostra può rivelarsi alle volte una scelta sconsigliata, per questo la maggior parte degli italiani si affida ad agenzie o intermediari che sono disposti ad affiancare nei vari step, consigliare ed organizzare, i pazienti interessati ad un trapianto di capelli o per gli impianti e cure dentali in Albania.

L’azienda MIRROR, dopo una dura e accurata selezione delle cliniche con cui collaborare, offre un servizio di assistenza ed organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi del cliente. Per ricevere dei preventivi gratuiti bastano delle semplici informazioni e foto che, inviate dal paziente interessato al trattamento, che sia una panoramica per le cure dentali o foto del capo da più prospettive per il trapianto di capelli, verranno inviate direttamente in clinica dalla referente italiana per un’analisi dello specialista competente e far si che riceva una risposta entro le 24-48 ore per poi decidere assieme il giorno dell’arrivo nella fantastica città di Istanbul (Turchia) o Tirana (Albania). Il tutto è completamente gratuito e senza impegno.

Si tratta di un’organizzazione completa ed accurata, dove il paziente è prelevato al suo arrivo da un autista che lo accompagnerà in hotel cinque stelle, per poi essere ripreso ed accompagnato in clinica il giorno del trattamento e riportato in aeroporto per il suo ritorno in Italia. Per avere qualsiasi tipo di informazione inerente il Trapianto di capelli in Turchia e Dentista in Albania sono riportati qui sotto i contatti:

