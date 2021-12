Credeva che i genitori si fossero separati e il padre stesse con un’altra donna, ma una amara verità è balzata agli occhi di Samanta all’età di 8 anni, come un fulmine a ciel sereno. Il padre che aveva da sempre visto in foto non era quello che credeva: era un trans.

Una storia che ha traumatizzato Samanta.

Il matrimonio tra Samanta e Tommy ha fatto molto discutere perché il primo in Italia tra due trans. I due coniugi si dicono contrari all’adozione rilasciando dichiarazioni in diretta Tv in un noto programma Rai, ma le loro parole hanno suscitato un vespaio di polemiche da parte del mondo LGBT.

Due storie di vita molto forti quelle dei due sposi.

Tommy è stato adottato. Da bambino, racconta veniva escluso, bullizzato e maltrattato proprio per questo motivo. Marito e moglie ci tengono a precisare che l’idea di non adottare riguarda soltanto il loro nucleo familiare, una volontà e un pensiero maturato in virtù del loro vissuto.