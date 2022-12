Travolto e ucciso a 44 anni dal suo stesso autobus. E’ successo a Tramonti, in provincia di Salerno, paesino della Costiera Amalfitana. L’uomo, C.V., dipendente della Sita, aveva appena parcheggiato quando è stato centrato dal mezzo pesante. A riportare la notizia è il Vescovado.it.

Tramonti, 44enne travolto e ucciso dal suo stesso autobus

Teatro della tragedia il Valico di Chiunzi. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il 44enne avrebbe fermato il bus e sarebbe sceso dal mezzo per salutare qualcuno (pare per fare degli auguri di Natale), quando il pullman avrebbe ripreso autonomamente la marcia sorprendendolo di spalle. L’uomo sarebbe stato così schiacciato dal peso del mezzo contro il muretto di un’abitazione. Sul posto sono intervenute due ambulanze ma per l’autista non c’è stato niente da fare. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Sul luogo della tragedia sono accorsi anche i carabinieri di Maiori e la polizia locale di Tramonti per i rilievi del caso. Sentite anche le persone che hanno assistito al drammatico incidente. Originario di Castel San Giorgio, il 44enne lascia moglie e figli. Da ricostruire l’esatta dinamica: l’ipotesi presa in considerazione dagli investigatori è che si sia trattato di una drammatica fatalità. Pare che i freni del pullman non abbiano retto.