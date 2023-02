Tragico incidente venerdì notte sull’autostrada A4 a Milano. Due donne sono morte dopo che la loro auto è stata tamponata da un altro mezzo all’altezza del casello. Tragico incidente al casello autostradale: morte 2 donne I fatti sono accaduti intorno alle ore 2:30 in prossimità della barriera di Milano-Ghisolfa, in direzione di Torino. L’auto – una Lancia Ypsilon – con a bordo una 60enne e una 54enne è stata tamponata in modo violentissimo da un mezzo che sopraggiungeva nella stessa direzione.

Nonostante l’immediato intervento degli equipaggi di due ambulanze e due auto mediche, per le donne non c’è stato nulla da fare: sono morte praticamente sul colpo. Il 39enne, anche lui ferito in maniera seria, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo: le sue condizioni sono delicate ma non è in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco – che hanno dovuto aprire le portiere della macchina su cui si trovavano le vittime – e gli agenti della Polstrada. A loro spetterà il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.