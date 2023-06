Tragico incidente questa mattina sull’A16 Napoli-Canosa. Un bus con a bordo 38 persone è rimasto coinvolto in un terribile incidente Il bilancio è pesantissimo: si contano già un morto e altri 14 feriti.

Tragedia sulla Napoli-Canosa, autobus finisce in un burrone: ci sono vittime

L’autobus, con a bordo 38 passeggeri e due autisti è finito in una scarpata. In queste ore i vigili del fuoco stanno lavorando per recuperare il mezzo e mettere in sicurezza la zona. Chiuso il tratto dell’autostrada in direzione Napoli tra gli svincoli di Grottaminarda e Candela.

Numerose ambulanze sono giunte sul posto: i feriti sono stati trasportati negli ospedali di Avellino, Benevento, Ariano Irpino e altri presidi ospedalieri. Sul posto è giunta anche un’eliambulanza. Ma il bilancio potrebbe essere ancora provvisorio, perché le operazioni di recupero del bus sono ancora in corso da parte dei vigili del fuoco. Presenti anche personale di Autostrade e pattuglie della Polizia Stradale. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.