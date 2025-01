Tragedia sul lavoro ad Arzano: Marjorie Angela Garcia Cruz cade da una scala e muore in ospedale

Si chiamava Marjorie Angela Garcia Cruz, la donna di 48 anni, originaria dell’Ecuador, che ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi all’ospedale di Pozzuoli, in seguito a un tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio ad Arzano, in via delle Industrie. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe caduta da una scala mentre svolgeva il suo lavoro all’interno di un’azienda della zona.

Dopo il primo soccorso, era stata trasportata all’ospedale di Frattamaggiore, ma le sue condizioni si sono aggravate, rendendo necessario il trasferimento all’ospedale di Pozzuoli. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, Marjorie Angela Garcia Cruz è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. La salma è stata sequestrata, e i carabinieri della Tenenza di Arzano stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.