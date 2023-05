Doppia tragedia sul lavoro nel sud Italia. Due operai sono morti in un cantiere edile a Monopoli, in provincia di Bari. I fatti sono accaduti nella mattinata di oggi, mercoledì 24 maggio.

Tragedia nel cantiere a Monopoli, due operai schiacciati da cumuli di macerie

Le cause dell’ennesimo dramma sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni gli operai erano impegnati in lavori su alcune condutture. Nel cantiere erano in corso attività di movimentazione di alcuni mezzi che trasportavano macerie e i due sarebbero stati schiacciati da quintali di detriti. Le vittime avevano 64 e 62 anni ed erano di Conversano.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i tecnici dello Spesal area sud dell’Asl Bari che, oltre ad eseguire alcuni rilievi sul luogo dell’incidente, stanno acquisendo le testimonianze dei presenti.