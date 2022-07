Un malore fatale non le ha lasciato scampo. Una donna di Napoli è deceduta questa mattina mentre era in vacanza in Sardegna. C.A., 85 anni era in spiaggia a San Giovanni di Sinis, provincia di Oristano, quando improvvisamente è stata colta da un malore, probabilmente un infarto, e si è accasciata a terra.

Malore killer in spiaggia, muore 85enne napoletana

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul luogo della tragedia è arrivata un’ambulanza con il personale del 118. Successivamente è stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero, decollato da Cagliari, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Nonostante le manovre di primo soccorso, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla. L’85enne è deceduta nel giorno del suo compleanno.

Il precedente

Sulla spiaggia della Laura un uomo di 76 anni, originario di Nocera Inferiore, è stato stroncato da un malore dopo essersi gettato in acqua. L’uomo si era recato nel pomeriggio sul tratto di spiaggia libero per concedersi un momento di relax. In sua compagnia la moglie. Il 76enne ha deciso poi di gettarsi in acqua per rifocillarsi dal caldo ma a quel punto ha avvertito un malore che lo ha stroncato sul colpo.