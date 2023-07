Un malore mentre si trovava sulla spiaggia di Geremeas, in provincia di Cagliari. A perdere la vita è il professore Ugo Maria Criscuolo, 79enne in pensione. L’uomo è stato trovato senza vita sul lettino mentre prendeva il sole.

Muore in vacanza mentre prende il sole: addio a noto prof napoletano

E’ il terzo caso in pochi giorni. Dopo la turista francese morta di caldo a Positano e l’anziana stabiese stroncata da un malore a Diamante, in Calabria, questa volta a perdere la vita è un ex docente di Greco alla Facoltà di Lettere della Federico II di Napoli che si trovava in vacanza in Sardegna.

Lunedì pomeriggio, 24 luglio, si è sentito male mentre era steso in spiaggia. Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli altri bagnanti e l’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 e dei carabinieri. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il 79enne, ma non c’è stato nulla da fare.

Nella giornata di ieri in Sardegna sono stati registrati picchi di 48 gradi. A uccidere Criscuolo, probabilmente, un infarto dovuto alle alte temperature. Lutto anche nel mondo universitario.