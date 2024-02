È un omicidio dai contorni ancora da chiarire quello che si è verificato poco fa, a Lettere, in provincia di Napoli. Un uomo di 60 anni è stato colpito e ucciso a colpi di proiettile di fucile.

Omicidio a Lettere, uomo ucciso a colpi di fucile

Il delitto sarebbe avvenuto in via San Giorgio, un’arteria stradale che collega i Comune di Lettere e Casola.

È stato il figlio a soccorrerlo e a trasportarlo all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia Per la vittima, purtroppo, non c’è stato niente da fare: i medici del pronto soccorso non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri della locale Compagnia al fine di ricostruire dinamica e le ragioni alla base dell’omicidio. Nn si esclude al momento alcuna pista.