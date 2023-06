Tragedia nel pomeriggio di oggi nel comune di Arzano. Giovanni Ruggiero è deceduto mentre si trovava in via Vittorio Emanuele. Come anticipa il sito Internapoli, l’uomo probabilmente è stato stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Tragedia in strada ad Arzano, Giovanni muore improvvisamente in strada

Il 73enne si stava recando al centro Caritas di Arzano quando improvvisamente si è accasciato sull’asfalto. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato.

Gli infermieri giunti sul luogo della tragedia non hanno fatto altro che constatare il decesso dell’anziano. I poliziotti hanno provveduto all’identificazione del corpo e ai rilievi di rito.