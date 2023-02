È deceduto improvvisamente il piccolo nato solo da qualche giorno. La giovane madre aveva partorito con parto naturale che era sembrava essere andato bene anche il bambino era in ottima salute e suoi valori vitali dopo la nascita era regolari. I medici avevano deciso di dimettere madre e figlio ma qualche ora prima, inspiegabilmente, il cuoricino del bambino ha smesso di battere.

Tragedia in ospedale, neonato muore poco prima di essere dimesso

I medici avevano già pronta la lettera dell’ospedale per le dimissioni, quando il padre si è improvvisamente accorto che il bimbo ha esalato l’ultimo respiro. Inutili le manovre di rianimazione. Il bambino è deceduto dopo pochi minuti.

I terribili fatti si sono svolti nella tarda mattinata di domenica 19 febbraio all’ospedale Santa Maria delle Croci e la gioia per il lieto evento si è trasformata in tragedia. Ora, la Procura della Repubblica di Ravenna ha aperto un fascicolo per indagare su quanto avvenuto ed è stata disposta l’autopsia. La notizia è riportata dall’Ansa Emilia Romagna.