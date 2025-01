Una tragedia ha colpito la comunità di Scala, un piccolo borgo della Costiera Amalfitana, nella provincia di Salerno. Nella mattinata di ieri, martedì 14 gennaio, una neonata di meno di sei mesi è morta improvvisamente mentre si trovava nella sua abitazione.

Tragedia in Costiera Amalfitana: muore neonata di sei mesi

Secondo quanto si apprende, la piccola avrebbe accusato un improvviso malore, manifestato anche con la fuoriuscita di sangue dal naso. La madre, accortasi della gravità della situazione, ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola.

I carabinieri della stazione locale e della compagnia di Agropoli sono intervenuti nell’abitazione per avviare le indagini del caso. La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta per determinare le precise cause del decesso. Come previsto in situazioni di questo genere, la salma della piccola è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove sarà effettuata l’autopsia. I risultati dell’esame autoptico saranno cruciali per fare luce sulle dinamiche che hanno portato alla tragica morte.

Il Cordoglio della Comunità e il Lutto Cittadino

La sindaca di Scala, Ivana Bottone, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della neonata e ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Al momento, le esequie non sono state ancora fissate, in attesa degli accertamenti medici e legali necessari.