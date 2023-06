Un uomo di 66 anni è deceduto dopo essere rimasto schiacciato dal suo trattore. I fatti sono accaduti in provincia di Benevento, nella serata di ieri. Stava lavorando in un campo agricolo, quando, per cause ancora in fase di accertamento il mezzo si è capovolto schiacciando il contadino.

Tragedia in Campania, il trattore si capovolge e lui muore schiacciato

Il corpo senza vita è stato rinvenuto dopo diverse ore, nella tarda serata di ieri, mercoledì 21 giugno. I familiari si sono allarmati non vedendolo rincasare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i sanitari del 118 e il medico legale che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Purtroppo, gli incidenti con il trattore sono abbastanza frequenti in Campania. Uno degli ultimi episodi analoghi, dove un trattore si è ribaltato uccidendo il conducente, è avvenuto il 2 gennaio scorso nella frazione Santi Giovanni e Paolo di Caiazzo, in località Baraccone, in provincia di Caserta. Qui, un 30enne del posto, si è ribaltato con il trattore ed ha perso la vita restandone schiacciato.