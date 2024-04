La Regione Campania si dota di una nuova legge urbanistica. Nel corso del consiglio di ieri la maggioranza con l’astensione del centrodestra e i voti contrari solo di Movimento 5 stelle e Muscarà ha approvato il provvedimento.

Tra i punti più rilevanti del nuovo piano urbanistico quelli riguardanti le premialità in caso di abbattimento e ricostruzione di edifici residenziali. E’ previsto l’incremento volumetrico del 20% per interventi di ristrutturazione di edifici residenziali senza demolizione e sino al 35% per demolizione e ricostruzione di edifici residenziali. Questo però non è attuabile in centri storici, aree industriali ed in quelle vincolate.

La maggioranza parla anche di consumo di suolo zero ma non è così per la consigliera Muscarà.