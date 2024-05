Tragedia ad Ischia, il piccolo Filippo ritrovato morto in culla

Tragedia ad Ischia per la morte di un bimbo di 7 mesi. I fatti sono accaduti nella tarda serata di ieri, mercoledì 8 maggio. Il neonato, così come riporta l’Ansa, è stato ritrovato dalla mamma privo di vita mentre dormiva in culla.

Tragedia ad Ischia, Filippo ritrovato morto in culla: aveva 7 mesi

Immediato è stato il trasporto all’ospedale Rizzoli dove i sanitari hanno provato a rianimarlo più volte senza riuscirci. Alla fine ai medici non è rimasto altro da fare che dichiarare il decesso del piccolo Filippo la cui salma è stata poi trasferita nella camera mortuaria del nosocomio isolano.

I carabinieri, intervenuti a seguito della segnalazione del decesso, hanno informato della vicenda il pubblico ministero di turno alla Procura di Napoli che, nel primo pomeriggio di oggi, ha disposto la nomina del consulente medico che domani provvederà ad eseguire l’esame autoptico sulla salma del bimbo per fare piena luce sulla morte.