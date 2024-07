Tragedia A Torre Del Greco 16enne Annega In Mare

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Torre del Greco questa mattina. Un ragazzo di 16 anni è morto annegato mentre nuotava vicino al Lido La Perla, sulla Via Litoranea.

Ragazzo di 16 anni morto annegato a Torre Del Greco

La dinamica resta incerta così come l’identità del 16enne. Le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire le circostanze esatte della sua morte.

I carabinieri della locale stazione sono intervenuti prontamente dopo l’incidente, seguiti dal personale del 118 che ha confermato il decesso del giovane.

Le indagini sono ancora in fase iniziale, e gli investigatori stanno lavorando per raccogliere tutte le testimonianze e le prove disponibili. Ulteriori informazioni saranno rese note non appena disponibili.