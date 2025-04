Dramma questa mattina poco dopo le 8 a Napoli, in via Don Giovanni Bosco, all’altezza del civico 4. Un uomo di 61 anni, identificato con le iniziali G.S., è stato investito da un taxi mentre attraversava la strada. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla vittima, deceduta sul colpo.

Tragedia a Napoli: 61enne travolto e ucciso da un taxi

I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. L’uomo è stato comunque trasportato in ospedale, dove i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Come riporta Il Mattino, sul posto è intervenuta una pattuglia dell’antinfortunistica stradale, coordinata dal sottotenente Vincenzo Cirillo, con il supporto della centrale operativa diretta da Sarnacchio. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.