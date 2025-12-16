Tragico incidente questa mattina nella zona di Gianturco, a Napoli, dove un uomo di 49 anni ha perso la vita all’interno di un deposito container. Secondo le prime informazioni, la vittima – Giacomo Burtone, di Cercola – sarebbe stata investita da un mezzo pesante impegnato in operazioni di lavoro all’interno dello spazio. Ad anticipare la notizia è Fanpage.it.

Tragedia a Napoli, 49enne muore dopo essere stato investito da un mezzo pesante

L’impatto si sarebbe rivelato particolarmente violento. Burtone è rimasto gravemente ferito durante le operazioni di carico e scarico di un container ed è deceduto poco dopo, nonostante i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Napoli, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

L’area in cui si è verificato l’incidente risulterebbe frequentata da diversi mezzi pesanti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, valutando anche l’ipotesi che una manovra effettuata da uno dei veicoli possa aver coinvolto accidentalmente l’uomo. Al momento non si escludono ulteriori sviluppi nelle indagini. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando il rispetto delle norme di sicurezza all’interno dell’area privata.