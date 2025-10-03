Tragedia a Bacoli, trovato cadavere il maresciallo della Finanza scomparso ieri durante gita in canoa: aveva 30 anni

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del finanziere 30enne di Bacoli scomparso nella giornata di ieri, giovedì 2 ottobre, dopo essere uscito in mare in canoa. Il Daniele Scotto Rosato è stato ritrovato cadavere questa mattina in un’insenatura a Miseno.

Tragedia a Bacoli, trovato cadavere il maresciallo della Finanza scomparso ieri durante gita in canoa

Ad anticipare la notizia è Cronaca Flegrea. Sulla salma è stata disposta l’autopsia che servirà ad accertare tempi e modalità che hanno portato al decesso. Secondo le prime ricostruzioni, fatali sarebbero state le condizioni meteo, caratterizzate da vento forte e mare agitato.

Ieri in tarda mattinata il giovane aveva deciso di uscire in mare partendo dalla spiaggia di Miliscola. Dopo la sua scomparsa, i genitori hanno dato l’allarme e si è subito attivata la macchina delle ricerche. Le operazioni hanno visto impegnati per tutta la notte uomini della Capitaneria di Porto di Pozzuoli, militari della Guardia di Finanza e i Carabinieri, che hanno scandagliato l’intero litorale tra Miseno e Miliscola. Impiegate anche due motovedette e due elicotteri. Daniele, che prestava servizio al nord Italia, si trovava a Bacoli per un periodo di ferie.