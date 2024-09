È caos traffico ad Aversa, con diversi punti nevralgici della viabilità cittadina congestionati: da piazza Mazzini, dove si trova la stazione, a via Gramsci, via Fermi e la centralissima via Roma, quando la ZTL non è attiva.

Traffico in tilt ad Aversa dalla mattina alla sera: “Noi cittadini esasperati, si migliori viabilità”

L’apertura delle scuole ha ulteriormente aggravato la situazione, aumentando il flusso di veicoli. Molti cittadini lamentano l’assenza di vigili urbani per regolare il traffico, complice la carenza di personale nel corpo della polizia municipale.