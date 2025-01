Un’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita su richiesta del Gip di Napoli Nord nei confronti di 12 persone (7 in carcere e 5 ai domiciliari) per traffico internazionale di stupefacenti. Le indagini, avviate nel febbraio 2024, hanno portato alla scoperta di un sistema organizzato per l’importazione e la distribuzione di droga tra la Campania, la Spagna e altri Paesi europei.

Traffico di droga fra la Campania e la Spagna: 12 arresti, sequestrati oltre 300 chili di stupefacenti

L’inchiesta è partita dall’arresto in flagranza nel febbraio 2024 di un uomo che trasportava dalla Spagna all’Italia circa 50 chili di cocaina. Da quel momento, grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, osservazioni sul territorio e la cooperazione giudiziaria internazionale, gli investigatori hanno ricostruito una rete criminale attiva nell’acquisto, trasporto e distribuzione di droga nelle province di Napoli e Salerno, con ramificazioni anche in Belgio e Olanda.

Un sistema ben organizzato

La droga, principalmente cocaina e hashish, veniva trasportata dalla Spagna con mezzi su gomma e stoccata in luoghi sicuri in Italia, prima di essere distribuita sulle piazze di spaccio locali. Durante le indagini, è stato sequestrato oltre 300 chili di droga destinata al mercato italiano, per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro. È stata inoltre accertata la commercializzazione di ulteriori quantitativi di droga nell’aversano e nel salernitano.

Operazione internazionale

L’esecuzione dell’ordinanza ha richiesto l’impiego di oltre cinquanta militari della Guardia di Finanza, supportati da mezzi aerei e unità cinofile. Fondamentale il contributo di organismi internazionali come Eurojust, Europol, e l’Udyco spagnola, che hanno collaborato per l’arresto di due indagati residenti in Spagna. L’operazione rappresenta un colpo significativo a una rete criminale che gestiva un lucroso traffico di droga fra l’Italia e l’estero.