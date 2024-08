A due giorni dalla fine del mercato tiene banco ancora la cessione di Victor Osimhen, al momento le uniche due piste percorribili sono quelle che portano agli Arabi dell’Al-Ahli e il Chelsea che nelle ultime ore ha rilanciato per l’attaccante nigeriano. Il Psg si è tirato fuori e non sembra voler lavorare all’affare. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’operazione che ha tenuto banco per tutta l’estate

Contatto Chelsea-Napoli, i blues ci provano alla fine

Dall’Inghilterra sono forti le voci di una possibile proposta del Chelsea compresa tra i 65 e 70 milioni di euro, offerta che arriverà soltanto nel momento in cui Lukaku firmerà ufficialmente. Il Chelsea al momento è il favorito alla corsa finale per Osimhen consapevole anche del fatto che Victor vuole restare in Europa e pur non giocando la Champions la preferisce al campionati arabo, mostrando il suo talento nel campionato più importante del mondo. Da capire adesso se la società accetterà l’offerta e se la stessa società londinese sarà in grado di trovare un accordo con Osimhen che non ha rinunciato alle sue pretese non abbassandosi lo stipendio.

Il Psg si defila nonostante fosse la sua destinazione preferita

Chi sembra aver interrotto la corsa ad Osimhen è il PSG, con I rapporti tra le due società che si sono incrinati dopo il secco no di Adl alla maxi offerta di 210 milioni di euro per Osi e Kvara. Francesi che non proveranno un colpo finale anche al dispetto di importanti infortuni come quello di Goncalo Ramos. Parigi sembra la meta preferita da Osimhen che farebbe piacevolmente ritorno nel campionato francese.