“Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”. Queste le confidenze di Francesco Totti all’amico Alex Nuccetelli, riportate dal “Corriere della Sera”.

Totti: “Con lei mi sento in pace”. E spunta video sull’ex coppia e Bocchi insieme a una festa

Non bastavano le voci secondo cui la figlia della coppia, Isabel, avrebbe raccontato a mamma Ilary di avere “nuovi amichetti” (i figli di Noemi, ndr) svelando che Francesco la portava a giocare nel palazzo della Bocchi. Ora gira pure un video che mostra Francesco, Ilary e Noemi alla stessa festa.

“Quel video sulla festa alla Casetta di Campagna di ottobre è sul mio profilo Instagram. Si vedono Ilary e Francesco e pure Noemi, che era al tavolo con me proprio accanto al loro, ma se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo”, racconta Nuccetelli al “Corriere”.

“Noemi è una bella donna, la guardavano tutti” ammette l’amico di Totti che però non si sbilancia sulle frequentazioni del Capitano. “Poi si sono rivisti ad altre mie feste, il giro è quello, ma mica si mettono a scambiarsi effusioni davanti ai miei occhi, che so’ matti?”.

Nuccetelli ha fatto da Cupido a Ilary e Francesco nel 2002 e non ci crede ancora che tra loro possa essere finita da un giorno all’altro: “Io lui l’ho sempre visto innamorato e preso fino all’ultimo, provava per lei una grande attrazione fisica, non gli bastava mai, segno di un rapporto che ha ancora benzina – racconta – Ad ogni viaggio le portava un regalo, pochi mesi fa le ha comprato una borsa Birkin di Hermes… Dopo vent’anni la crisi ci sta tutta, ma restano due genitori fantastici, esemplari”.