Prima ruba un borsello, poi per garantirsi la fuga non esita a travolgere il proprietario che lo inseguiva. È quanto accaduto in corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco, dove un dipendente di una gelateria è rimasto ferito dopo essere stato investito dall’auto guidata da Giuseppe Cozzolino, 67 anni, di Ercolano, già noto alle forze dell’ordine.

Torre del Greco, ruba borsello in una gelateria e poi investe proprietario che lo insegue: fermato

Il colpo è avvenuto nelle prime ore del mattino: Cozzolino si è introdotto nel laboratorio della gelateria, ha approfittato di un attimo di distrazione di uno dei lavoratori e ha afferrato il borsello, scappando a bordo di un’automobile poi risultata rubata. La vittima, resasi conto del furto, ha tentato di fermarlo, ma è stata travolta dal veicolo. Le ferite riportate sono state giudicate guaribili in venti giorni.

Le indagini, condotte dai carabinieri con la collaborazione della polizia locale di Torre del Greco, hanno permesso di ricostruire l’accaduto grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti. Il percorso seguito dal rapinatore ha portato gli investigatori a identificarlo e a stringere il cerchio intorno a lui. Cozzolino è stato fermato con accuse gravi: rapina impropria aggravata, tentato omicidio e ricettazione. Il fermo è stato convalidato e l’uomo si trova ora in carcere.