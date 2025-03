Quella che doveva essere una semplice riunione condominiale si è trasformata in una scena da film di Fantozzi, con urla, minacce, calci, pugni e persino una vera e propria colluttazione. Il tutto è avvenuto ieri sera all’interno di uno studio di professionisti nel centro cittadino, a Torre del Greco, dove si stava discutendo della ristrutturazione di un palazzo.

Torre del Greco, riunione di condominio finisce in rissa: pugni e calci contro 70enne

Secondo quanto denunciato alle forze dell’ordine, la situazione sarebbe degenerata quando uno degli inquilini, dopo aver chiesto chiarimenti sul progetto dei lavori, sarebbe stato aggredito verbalmente. Poco dopo, la discussione è sfociata in violenza: l’uomo sarebbe stato colpito con calci e pugni, mentre un avvocato presente lo avrebbe immobilizzato alle spalle per impedirgli di difendersi.

La tensione è salita rapidamente, con la vittima che, secondo la denuncia, sarebbe stata scaraventata contro un muro e difesa più volte dall’amministratore di condominio, il quale ha tentato di placare la furia degli aggressori. L’accaduto ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e la vittima, che ha riportato lesioni, è stata medicata presso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca, con una prognosi di dieci giorni.

Avviate le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità penali. Il caso ha acceso i riflettori sulla crescente tensione nelle liti condominiali, che sempre più spesso sfociano in episodi di violenza. “Assurdo vedere come l’uomo si accanisse contro il 70enne – ha dichiarato un testimone – prima con le parole, poi con calci, pugni e botte. Abbiamo fatto di tutto per difenderlo”.