Non si arrende alla fine della relazione, continua a cercare la sua ex, a desiderarla, a pretenderla solo per sé come se fosse un oggetto nelle sue disponibilità. Al punto, poi, da minacciarla con un coltello pretendendo un rapporto sessuale. E così è finito in manette un 57enne di Torre del Greco dopo l’intervento dei carabinieri.

Torre del Greco, minaccia l’ex pretendendo un rapporto sessuale: arrestato

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’arma, la vicenda è avvenuta ieri. La donna, 55 anni, torna nella casa che aveva diviso con l’ex marito per recuperare parte degli effetti personali. Qui l’uomo, 57 anni, già noto alle forze dell’ordine, al rifiuto della ex, le punta contro un coltello, minacciandola di morte prima di ferirla ad un polso, provando a costringerla ad un rapporto di natura sessuale.

A questo punto la donna, sotto choc e seminuda, reagisce, urlando a squarciagola per attirare l’attenzione. I genitori, non vedendola rincasare, nel frattempo capiscono che possa essere accaduto qualcosa e chiamano il 112. I carabinieri di Torre del Greco intervengono giusto in tempo e il cinquantasettenne viene bloccato. Attualmente è stato ristretto in regime degli arresti domiciliari. Dovrà comparire davanti al giudice per rispondere di maltrattamenti e lesioni.