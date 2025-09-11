Deteneva nel box vicino casa una pistola calibro 9×21 con venti proiettili. L’arma, rubata nel novembre scorso, è stata scoperta dai carabinieri di Torre del Greco durante un servizio a largo raggio nella città vesuviana. Per questo motivo un uomo di 26 anni è stato arrestato e trasferito in carcere.

Torre del Greco, pistola rubata nascosta nel box: arrestato 26enne

L’operazione, condotta dai militari della compagnia locale con il supporto del Reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno, ha previsto diverse perquisizioni in abitazioni e aree comuni. La pistola sequestrata sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare un suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

Nel corso dei controlli, proseguiti fino all’alba, sono state inoltre identificate e denunciate quattro persone di origine colombiana, irregolari sul territorio nazionale. Una donna di 35 anni è stata segnalata alla Prefettura perché trovata in possesso di 1,5 grammi di cocaina rosa.