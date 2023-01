Minacciato e derubato dei soldi presenti in canonica. Paura per don Raffaele Del Duca, parroco della chiesa di Sant’Antonio a Brancaccio, a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

Torre del Greco, parroco sequestrato ​e rapinato in canonica: rubati mille euro

Il grave episodio è avvenuto ieri mattina, attorno alle 7. Stando ad una prima ricostruzione, due malviventi sono entrati nei locali della parrocchia, con un coltello hanno minacciato il presule e l’hanno costretto a recarsi in canonica.

Qui i balordi si sono fatti consegnare i soldi presenti in quel momento, circa mille euro in contanti, e il cellulare dal sacerdote. Prima di dileguarsi, i rapinatori hanno rinchiuso in una stanza il parroco, impedendogli così di chiedere aiuto ai fedeli o alle forze dell’ordine. L’allarme, però, è scattato comunque. Sono stati i fedeli, preoccupati per l’inusuale assenza del sacerdote, a chiamare la Polizia.

Sul posto sono così intervenuti gli agenti del locale commissariato che hanno liberato don Raffaele Del Duca, ponendo fine a quell’incubo. I poliziotti hanno ascoltato il parroco e poi hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona alla ricerca di filmati che possano risultare utili all’individuazione dei due malfattori.