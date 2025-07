Ancora un caso di violenza sulle donne a Torre del Greco, dove la scorsa notte i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 32enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di atti persecutori e percosse ai danni della sua ex compagna.

Torre del Greco, minaccia e picchia l’ex compagna: arrestato 32enne per stalking e percosse

L’intervento è scattato in seguito a una chiamata al 112, che segnalava l’ennesima aggressione in una abitazione già attenzionata dalle forze dell’ordine per episodi precedenti. L’uomo, infatti, aveva in passato minacciato la donna di darle fuoco, rendendosi protagonista di continue vessazioni.

Questa volta il 32enne ha atteso che la vittima rincasasse, l’ha aggredita verbalmente, quindi è passato alle vie di fatto, colpendola con schiaffi e pugni al volto. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei militari.

I carabinieri sono arrivati in tempo per bloccare l’aggressore poco prima che riuscisse a entrare in casa. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.

La donna, visibilmente sotto choc, è stata soccorsa e accompagnata in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi, ma restano forti le preoccupazioni per la sua incolumità. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri episodi di violenza pregressi.