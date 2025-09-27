Notte di controlli straordinari a Torre del Greco, dove i carabinieri della Compagnia locale, con il supporto del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno condotto una vasta operazione di prevenzione e contrasto ai reati.

Torre del Greco, maxi operazione dei carabinieri: arresti, droga e un’arma letale sequestrata

Durante l’attività è stato arrestato il 58enne Giorgio Specchio Mazzullo, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in flagranza a cedere droga nella propria abitazione. Le perquisizioni hanno permesso di sequestrare oltre 37 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 500 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.Altri individui sono stati segnalati o denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti, con il sequestro di hashish, marijuana e bilancini di precisione.

Particolarmente allarmante il ritrovamento, durante un controllo stradale, di un’arma proibita: un tirapugni modificato con una lama a scatto di 9 centimetri, in possesso di un 23enne. L’arma è stata sequestrata. Complessivamente i militari hanno identificato 52 persone, controllato 41 veicoli, eseguito 7 perquisizioni e verificato la presenza di 8 soggetti sottoposti a misure restrittive.