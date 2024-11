Si sono introdotti a casa di un disabile, lo hanno aggredito e lo hanno rapinato. Dopo sei mesi, nella mattinata di ieri, 6 novembre, gli agenti del commissariato di Torre del Greco della Polizia di Stato, su richiesta della Procura di Torre Annunziata, hanno arrestato due uomini. Sono accusati di rapina ed estorsioni aggravate, reati commessi in concorso tra loro.

Torre del Greco, entrano in casa di un disabile: lo picchiano e lo rapinano. Due arresti

Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Investigativa del commissariato di Torre del Greco, hanno permesso di accertare che lo scorso aprile, con uno stratagemma, i due indagati si sono introdotti in casa di una persona disabile, che in quel momento si trovava in compagnia di un amico. I due hanno insultato le vittime e a suon di intimidazioni li hanno costretti a versare loro una somma di denaro.

Mentre una delle due vittime si è rifiutata categoricamente di cedere alle richieste estorsive, l’altra ha consegnato ai malviventi il contante. Non paghi, i due indagati, approfittando della disabilità del padrone di casa, lo hanno spintonato, rubandogli il portafogli contenente 200 euro. Quando l’uomo ha preso il cellulare per allertare le forze dell’ordine, i due glielo hanno strappato dalle mani per poi darsi alla fuga. Dopo mesi di indagine, sono stati identificati e arrestati.