Torre del Greco. Frutti di mare non tracciati e venduti abusivamente sul lungomare. A scoprirli una pattuglia della Capitaneria di porto, in servizio in via Litoranea nell’ambito dell’attività di presidio del territorio e vigilanza sulla filiera della pesca, che ha proceduto a sequestrarli dopo le dovute verifiche.

Torre del Greco, cozze “fuorilegge” vendute abusivamente sul lungomare: sequestrati 50 chili

Durante i controlli, i militari hanno individuato sul marciapiede del litorale un banchetto abusivo carico di prodotti ittici, privo di qualsiasi documentazione utile alla ricostruzione della provenienza e alla salubrità della merce. Il venditore, alla vista dell’auto di servizio della Guardia Costiera si è prontamente dileguato, lasciando incustoditi circa cinquanta chili di cozze. La merce è stata posta sotto sequestro e in breve restituita al mare.