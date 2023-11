Assalto armato in una farmacia a Torre del Greco, in provincia di Napoli. È accaduto ieri sera, pochi minuti prima della chiusura del negozio.

Torre del Greco, assalto armato in farmacia: minacciati dipendenti e clienti

A darne notizia è Il Mattino. Secondo una prima ricostruzione, due malviventi con volto coperto e armi in pugno sono entrati in azione, minacciando i dipendenti al bancone. In quel momento c’erano anche alcuni clienti che stavano acquistando medicinali. I farmacisti hanno dovuto consegnare il denaro contenuto nella cassa ai balordi che, col bottino in mano, sono fuggiti a bordo di uno scooter. Lo stesso mezzo con cui hanno raggiunto la farmacia per mettere a segno il colpo.

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri che, oltre ad ascoltare le vittime, hanno anche acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza presente all’interno dei locali e all’esterno del negozio. S’indaga per risalire agli autori della rapina che ha scosso i dipendenti della farmacia e anche alcuni avventori.