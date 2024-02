Un mese fa misero a segno una rapina in un ufficio postale a Torre del Greco. Oggi l’arresto per tre soggetti, ritenuti i presunti autori di quel raid.

Torre del Greco, assalto armato all’ufficio postale: arrestati 3 rapinatori dopo un mese

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre del Greco. I tre dovranno rispondere del reato di rapina aggravata.

I fatti risalgono al 26 gennaio. Era tardo pomeriggio quando due dei tre malviventi entrarono in azione alle Poste di via Monsignor Felice Romano di Torre del Greco, seminando il panico tra i presenti. Sotto la minaccia di armi, i rapinatori riuscirono a sottrarre 730 euro dalle casse degli sportelli ancora in attività e a rubare una borsa di una delle dipendenti in servizio.

Il terzo complice, invece, rimase all’esterno dell’ufficio postale facendo da palo, per garantire il buon esito della rapina e agevolare la fuga degli altri componenti della banda.

L’analisi delle immagini di videosorveglianza

Nel corso delle indagini, i militari hanno acquisito e analizzato dei filmati delle telecamere di video-sorveglianza, che hanno consentito, di fatto, l’identificazione dei malfattori. Dopo l’arresto, i tre indagati sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale “Giuseppe Salvia”.