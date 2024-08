Si torna a sparare a Torre Annunziata. Un giovane di 21 anni, Johathan Gallo, figlio del boss Vincenzo, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco agli arti inferiori.

Torre Annunziata, spari in centro: gambizzato figlio del boss Gallo

I fatti intorno alle 19, tra via Sambuco e via Commercio, zona centrale del comune oplontino. Il 21enne, incensurato, non è in pericolo di vita. Johathan Gallo, come detto, è il figlio del capo della cosca omonima ed egemone a Torre Annunziata. Ieri sera, ignoti hanno esploso colpi di pistola contro di lui, ferendolo alle gambe.

Il ferito è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove si trova attualmente ricoverato.

La dinamica è tuttora in fase di ricostruzione. Sul caso stanno indagano gli agenti del commissariato di Torre Annunziata. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare e identificare chi sia stato a gambizzare il giovane.