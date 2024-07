Annullato il decreto di fermo nei confronti di una persona ritenuta responsabile del tentato omicidio che si è consumato sul “Lido Azzurro” di Torre Annunziata lo scorso 19 luglio. Il provvedimento non è stato convalidato dal Gip ma nei suoi confronti è stata comunque emessa un’ordinanza di custodia cautelare per tutti i reati contestati.

Torre Annunziata, la sparatoria in spiaggia per uno sguardo di troppo: ordinanza per uno dei “pistoleri”

Secondo quanto ricostruito, lo scorso 19 luglio, in pieno giorno, dopo aver fatto ingresso all’interno dello stabilimento balneare “Lido Azzurro” di Torre Annunziata con un complice non ancora identificato, armati di una pistola e di un fucile, l’uomo avrebbe aperto il fuoco nei confronti di una persona che si trovava nel mezzo di una folla di bagnanti – mettendo in pericolo così la pubblica incolumità- mentre la vittima designata è riuscita a scappare ed a mettersi in salvo.

L’azione sarebbe stata preordinata ed organizzata per punire la vittima a causa di uno sguardo di sfida che avrebbe rivolto all’aggressore. Sarebbe dunque esclusa la matrice camorristica dell’agguato. Le ragioni ed uno degli autori dello stesso venivano individuati grazie a diverse attività tecniche già in essere da parte dei Carabinieri del N.I. di Torre Annunziata ed ai successivi accertamenti svolti, nell’immediatezza dei fatti, da personale della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Torre Annunziata.