Professore di musica agli arresti domiciliari per aver abusato di un’allieva minorenne. A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare gli uomini del Commissariato di Torre Annunziata su disposizione del Gip del Tribunale.

A finire nei guai un insegnante residente nella stessa Torre Annunziata. Deve rispondere del reato di atti sessuali con minorenne. Dalle attività di indagine, è emerso che l’indagato, abusando dei poteri connessi alla sua posizione di insegnante, avrebbe compiuto con un’allieva minorenne atti sessuali, consistiti, in particolare, in baci, toccamenti nelle parti intime e reciproci rapporti orali, nel periodo dall’ottobre al dicembre del 2022.

In particolare, l’indagato, per mettere in atto il suo piano, avrebbe svolto lezioni di pianoforte non autorizzate con la minore, in orari nei quali la stessa non avrebbe dovuto trovarsi presso l’istituto scolastico, in mancanza di previa richiesta da parte dei genitori della giovane e in assenza di autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico ed all’insaputa del Consiglio di classe.

Il precedente

Nel mese di gennaio del 2023 l’indagato fu già destinatario di un altro provvedimento, un divieto di dimora nel territorio della città metropolitana di Napoli e del divieto di avvicinamento ad una ragazza, perché gravemente indiziato di aver abusato di un’altra allieva minorenne, con la quale avrebbe compiuto atti sessuali nel periodo dal febbraio al maggio 2022.