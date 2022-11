Tragedia questa mattina a Torre Annunziata, in un bar di corso Umberto. Un uomo di 63 anni ha accusato un malore mentre si trovava all’interno del locale. I soccorsi per lui si sono rivelati inutili.

Torre Annunziata, malore al bar: muore un uomo di 63 anni

Secondo quanto riporta Lo Strillone, il cliente si trovava all’interno del bar, vicino al bancone, quando si è sentito male. Ha deciso così di recarsi al bagno, forse nel tentativo di riprendersi. Tuttavia, una volta entrato nella toilette, è stramazzato al suolo. A ritrovarlo esanime a terra i proprietari dell’attività commerciale, probabilmente richiamati dal rumore della caduta o dalle grida di aiuto della vittima.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Tuttavia, quando i sanitari del 118 sono arrivati, per il 63enne non c’era più niente da fare. Le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili. La tragedia si è consumata durante un orario affollato, nel mezzo del viavai dei clienti. Sul posto sono intervenuti anche polizia e carabinieri di Torre Annunziata. Le forze dell’ordine hanno appurato il decesso avvenuto per cause naturali.