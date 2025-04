Notte di paura a Torre Annunziata, dove un 56enne oplontino con precedenti di polizia è stato arrestato per incendio doloso e denunciato per procurato allarme.

Torre Annunziata, dà fuoco a uno scooter e minaccia di far esplodere un palazzo: arrestato 56enne

L’uomo ha prima appiccato il fuoco a un motociclo parcheggiato nei pressi di uno stabile in via Avallone, poi ha minacciato di far esplodere l’edificio con una bombola di gas.

L’allarme è scattato nella notte di ieri, quando gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata sono intervenuti a seguito di una segnalazione alla Sala Operativa. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato i Vigili del Fuoco già impegnati a domare le fiamme, mentre i residenti, spaventati, si riversavano in strada.

Pochi minuti dopo, il 56enne è sceso in strada con una bombola di GPL legata al collo e un accendino in mano, minacciando i presenti di far esplodere tutto. Alla vista degli agenti, si è barricato in casa, continuando a minacciare i passanti dalla finestra mentre lasciava fuoriuscire gas dalla bombola.

È scattata quindi un’imponente operazione di messa in sicurezza: l’intera palazzina è stata evacuata e l’area circostante cinturata. Dopo un lungo tentativo di mediazione, grazie all’intervento di altre volanti, delle Unità Operative di Pronto Intervento e di due negoziatori della Questura di Napoli, l’uomo è stato bloccato all’interno del suo appartamento. Successivamente, gli agenti hanno accertato che il 56enne era responsabile dell’incendio del motociclo. Per questo motivo è stato arrestato e trasferito in carcere.