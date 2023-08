Dal 4 Settembre riparte la sosta a pagamento a Giugliano. Dopo la sospensione da più di due anni, per parcheggiare nelle strisce blu bisognerà pagare il grattino.

La cifra da pagare per lo stallo è di 1 euro e cinquanta: “Troppo caro” secondo sia un dibattito creatosi sui social tra i giuglianesi che per Tecla Magliacano Presidente Claai Imprese Giugliano, la quale sostiene che non c’è stato alcun confronto tra associazioni di categoria e Amministrazione sebbene era doveroso ripristinare la sosta a pagamento. Di diverso avviso invece il Comitato dei Commercianti del centro storico di Giugliano.

Si inizierà con un piccolo rodaggio e un periodo di prova per permettere ai cittadini di abituarsi alla novità.