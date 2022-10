Torna l’ora solare in Italia. Gli italiani devono dunque a breve spostare le lancette degli orologi un’ora indietro.

Torna l’ora solare

Ma quando dovrà avvenire il passaggio dall’ora legale all’ora solare? Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022. Le lancette dovranno essere spostate un’ora indietro, dalle 3.00 alle 2.00 e si dormirà dunque un’ora in più.

Il sistema che alterna 5 mesi di ora solare a 7 mesi di ora legale è quello che dagli anni Sessanta ha sempre scandito le nostre giornate, i nostri mesi. Con l’ora solare, però, le giornate si accorceranno, perderemo un’ora di luce ma si potrà dormire un’ora in più. Un’alternanza che è molto discussa sopratutto negli ultimi tempi perché ha un forte impatto sui consumi elettrici e di gas. E in questo momento storico, in cui i rincari delle bollette stanno creando numerosi problemi alle famiglie come alle imprese e ci cercano escamotage per consumare meno energia, si parla appunto dell’ipotesi di cambiare il sistema per tenere tutto l’anno l’ora legale, così da avere un’ora di luce in più.

Quando torna l’ora legale nel 2023

L’ora legale tornerà nuovamente in Italia a marzo 2023, e precisamente fra sabato 25 e domenica 26 marzo dell’anno prossimo. In quella giornata le lancette dovranno essere spostate nuovamente in avanti di un’ora, dalle 2.00 alle 3.00.