La città di Napoli si prepara ad accogliere la decima edizione della Napoli City Half Marathon, la prestigiosa mezza maratona che si terrà domenica 25 febbraio 2024, dalle ore 9 alle 12.

Anche la primatista italiana di maratona alla Napoly City Half Marathon

L’evento sportivo, atteso con grande entusiasmo sia dalla cittadinanza che dagli appassionati di corsa, vedrà la partecipazione di circa 6.000 runner, il 40% dei quali provenienti dall’estero.

Tra i partecipanti di spicco, la primatista italiana di maratona, Sofiia Yaremchuk, di origini ucraine. Già vincitrice dell’edizione 2022 della Napoli City Half Marathon, Yaremchuk è determinata a migliorare il proprio record, puntando al primato italiano femminile che attualmente appartiene a Nadia Ejjafini con 1h08:27. La sua presenza è un ulteriore motivo di interesse per l’evento, soprattutto in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, per le quali è in corsa.

Come si svilupperà il percorso di gara

Il percorso di gara, che si snoda lungo 21 chilometri e 97 metri attraverso le strade della città, toccherà le Municipalità 1, 2, 5 e 10, offrendo ai partecipanti e agli spettatori l’opportunità di ammirare alcuni dei luoghi più suggestivi di Napoli.

Tra le novità di quest’anno, la possibilità di partecipare in coppia alla “Staffetta X 2”, una modalità non agonistica pensata per rendere l’esperienza ancora più inclusiva e divertente.

A causa dell’evento, alcune delle principali vie cittadine saranno chiuse al traffico dalle ore 7 del mattino fino alle 13, per garantire la sicurezza degli atleti e il regolare svolgimento della gara. Tra queste, Viale Kennedy a Fuorigrotta, punto di partenza e arrivo della maratona, che sarà interdetto al traffico dall’1:00 di notte fino alle 13:00. Anche la Galleria Laziale e la Galleria Vittoria resteranno chiuse durante le ore della competizione, così come verranno rimossi per ragioni di sicurezza fioriere e barriere in diverse zone della città, tra cui piazza della Repubblica e via Caracciolo.