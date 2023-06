Arriva l’ergastolo per Mhssine Azhar, il 35enne che gettò la figliastra di 3 anni dal balcone di casa per vendetta nei confronti della madre.

Lancia bimba di 3 anni dal balcone per vendetta: condannato

Per i giudici della Corte d’Assise, il gesto di Azhar fu omicidio volontario. La vittima era la piccola Fatima, figlia di una donna (abitante nello stesso condominio) con la quale Azhar aveva intrapreso una relazione. L’imputato ha sempre sostenuto che la bimba gli fosse sfuggita di mano mentre giocava con lei sul balcone e che fosse precipitata dal quarto piano “per gioco”. Le ricostruzioni della pubblica accusa e degli investigatori hanno però smentito questa versione.

Mohssine Azhar, che quello stesso giorno era stato condannato dal tribunale a 8 mesi per una vicenda di droga, era alterato da alcol e hashish e probabilmente voleva punire la compagna per i suoi rimproveri. “Ora Fatima può riposare in pace”, ha detto la madre a chi le era vicino in aula subito dopo la sentenza. La decisione del tribunale è arrivata dopo sei ore di camera di consiglio. Per l’assassino della bimba ora il carcere a vita.