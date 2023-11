Dopo la denuncia di una mamma che aveva deciso di non mandare più il figlio a scuola, è stata risolta l’emergenza topi che attanagliava l’istituto Marconi di Afragola.

Sono stati necessari non uno, ma ben due due interventi di derattizzazione per far tornare la normalità nell’istituto. All’interno del cortile della scuola in poco tempo era nata una vera e propria colonia di roditori.

Ratti alla scuola Marconi, le dichiarazioni di Pannone

“Non ero a conoscenza della gravità della situazione – ha dichiarato il sindaco di Afragola Antonio Pannone – non appena mi è stato comunicato il problema ho disposto immediatamente la derattizzazione e la sanificazione. Sono certo che risolto il problema i piccoli potranno rientrare a scuola in sicurezza e i genitori potranno stare tranquilli, l’importante è che nessun bambino abbia avuto problemi”.