Ricoverato d’urgenza Tony Colombo. Il cantante partenopeo dovrà sottoporsi a un intervento di massima importanza. Ad annunciarlo è lui stesso con un video girato dalla stanza d’ospedale.

Tony Colombo ricoverato d’urgenza dopo notte da incubo: annullati i concerti

Era già da qualche settimana che le condizioni di salute di Tony non erano delle migliori. Sempre di corsa tra un evento e l’altro, l’artista siciliano aveva trascurato alcuni sintomi che sono poi esplosi nella notte tra l’8 e il 9 agosto. “Ho avuto l’ennesimo attacco, simile a un infarto. Dolori al petto, crampi allo stomaco. Dopo tutti gli accertamenti, i medici mi hanno diagnosticato una colecistite. Devo operarmi d’urgenza”.

Da qui la decisione di sospendere tutti i concerti programmi. “Questo non è il solito video dove pubblicizzo le mie attività. Devo dirvi che non potrò esserci per i prossimi eventi”. Nel video Tony Colombo appare visibilmente provato ed emaciato. Immediatamente la sua clip è stata travolta da un’ondata di solidarietà da parte dei fan. Sono già centinaia i messaggi apparsi in queste ore.