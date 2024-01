Il Ministero della Salute ha lanciato una nuova allerta alimentare, mettendo in guardia i consumatori riguardo a un lotto specifico del tonno Mareblu VernoNaturale al vapore. La motivazione dietro questa avvertenza è la “presenza di istamina oltre i limiti di legge”, una situazione che potrebbe rappresentare un rischio per la salute dei consumatori.

Tonno Mareblu ritirato dai supermercati Esselunga: l’allerta del Ministero

La notizia è stata resa pubblica dalla catena di supermercati Esselunga, la quale ha prontamente agito pubblicando l’avviso di sicurezza sulla propria pagina web dedicata alle allerte alimentari, nella sezione “Avvisi di sicurezza”. Il richiamo è stato effettuato a scopo precauzionale, con l’obiettivo di proteggere i consumatori da eventuali rischi derivanti dal consumo del tonno del lotto specifico.

Il tonno Mareblu VernoNaturale al vapore coinvolto nel richiamo era disponibile sugli scaffali dei negozi Esselunga, e l’invito ai consumatori è di verificare attentamente se possiedono il prodotto incluso nel lotto interessato. Nel caso in cui lo abbiano acquistato, si consiglia di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita per ottenere un rimborso completo o un prodotto sostitutivo.

È importante sottolineare che l’istamina è una sostanza chimica naturalmente presente in alcuni alimenti, ma quando è presente in quantità superiori ai limiti di sicurezza stabiliti, può causare problemi di salute. Gli effetti collaterali dell’assunzione di alimenti con eccesso di istamina possono includere mal di testa, vampate di calore, prurito e altri sintomi simili a quelli di un’allergia.