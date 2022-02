Tommaso Cerno è un giornalista e politico italiano, attualmente in carica come senatore della Repubblica, eletto con il Partito democratico alle elezioni politiche del 2018. E’ uno dei nomi che compare nell’inchiesta della Procura di Roma in merito a uno spaccio di droga: Cerno si è tuttavia detto estraneo ai fatti.

Vediamo maggiori dettagli in merito a Tommaso Cerno.

Tommaso Cerno: chi è, età, giornalista

Tommaso Cerno nasce a Udine il 28 gennaio 1975, sotto il segno del Capricorno. Ha 47 anni ed è stato dirigente nazionale dell’Arcigay e fra i promotori del Gay Pride di Venezia.

Giornalista professionista dal settembre 2004, lavora al Messaggero Veneto di Udine fino al 2009. Quell’anno, passa al settimanale l’Espresso, fino al 2014, dove diventa vice caporedattore dell’area “Attualità”.

Nel luglio 2016 viene annunciata la sua nomina a direttore del settimanale l’Espresso. Il 25 ottobre 2017 diventa condirettore del quotidiano la Repubblica, mettendosi in aspettativa tre mesi più tardi, per poi dimettersi e preparare la sua candidatura per le elezioni del marzo 2018.

Tommaso Cerno: partito, senatore

Nell’ambito del Partito Democratico, si candida per la carica di senatore, riuscendo ad ottenere il seggio. Il 18 febbraio 2020 viene inizialmente annunciata la sua adesione alla nuova formazione renziana di Italia Viva, ma successivamente cambia idea e il 26 febbraio 2020 passa direttamente dal gruppo parlamentare del Partito Democratico al Gruppo misto del Senato.

Nel 2021, dopo aver annunciato il suo voto a favore della fiducia al governo Conte II, rientra nel PD.

Tommaso Cerno: droga

Tommaso Cerno è uno dei nomi inseriti nell’inchiesta ad opera della Procura di Roma in merito allo spaccio di stupefacenti, che lo scorso ottobre ha portato all’arresto di oltre 30 persone.

Gli spacciatori intercettati lo chiamano il “senatore” o “il politico”. Il senatore Cerno non è indagato ma risulta essere un acquirente. Una delle accuse che riguarda i vertici dell’associazione di spacciatori di nuove droghe, Clarissa Capone e Denny Beccaria, lo indica come il destinatario finale di quattro cessioni di cocaina, una dal valore di 930 euro.

Il parlamentare ha così chiarito la sua posizione: ”A quel tempo aveva una relazione con una persona che ha avuto problemi con la giustizia e che ha frequentato casa mia ma non ho mai avuto rapporti con i pusher arrestati. Evidentemente non era la persona giusta ma io non ho compiuto alcun reato e non c’entro nulla con questa inchiesta”.

Tommaso Cerno: vita privata, fidanzato

Passando alla vita privata e sentimentale, il giornalista si definisce “Omosessuale celibe”, per cui non sappiamo se nella sua vita ci sia un fidanzato o marito. Tommaso Ceno su Facebook non lascia nessuna informazione di questo tipo.