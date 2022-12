Condannato a un anno e sei mesi di reclusione Andrea Serrani, l’uomo che palpeggiò il fondoschiena della giornalista Greta Beccaglia in diretta nel dopo-partita Empoli-Fiorentina la sera del 27 novembre 2021.

Secondo il gip che ha emesso la sentenza nei confronti di Serrani, non fu una bravata goliardica. Fu vera e propria violenza sessuale. Una manata che la difesa ha provato a derubricare come un gesto privo di fondamento penale. Oltre alla reclusione, il ristoratore dovrà anche versare una provvisionale di 10mila euro in attesa che il tribunale civile decida l’esatto ammontare da corrispondere alla giornalista per i danni subiti.

Il commerciante che assestò però la pacca sul fondoschiena della Beccaglia non andrà in galera. Il giudice infatti ha disposto la sospensione della pena per cinque anni, subordinandola alla partecipazione dell’imputato a specifici percorsi di recupero presso enti che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di persone condannate per violenza sessuale. Serrani dovrà anche corrispondere un indennizzo di 10 mila euro complessivi a favore dell’Ordine dei giornalisti nazionale e Toscano e dell’Associazione Stampa Italiana, enti che si erano costituiti parte civile.